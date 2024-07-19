القضاء التونسي يحكم بسجن مرشح رئاسي معارض ومنعه من الترشح مدى الحياة

أصدرت محكمة تونسية اليوم الجمعة حكما بسجن المرشح الرئاسي المعارض لطفي المرايحي ثمانية أشهر ومنعه من الترشح في الانتخابات الرئاسية مدى الحياة، لاتهامه في قضية فساد مالي.

وقال محامي المرايحي، عمر بن إسماعيل لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن الحكم يتضمن أيضا غرامة مالية بقيمة ألفي دينار.

ووفق المحامي، وجهت إلى رئيس حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري الموقوف منذ الثالث من يوليو الجاري، تهمة "تقديم عطايا نقدية من أجل التأثير على الناخب".

وقال بن اسماعيل إنه سيقدم طعنا ضد الحكم يوم 22 يوليو الجاري.

واتهم المرايحي أبان ايقافه، السلطة بتحريك القضاء ضده ردا على انتقاداته لأداء الرئيس قيس سعيد الذي يتولى الرئاسة منذ 2019 قبل أن يطيح بالبرلمان في 2021 بدعوى تصحيح الثورة ومكافحة الفساد، وأصدر دستورا جديدا بعد عام عزز من خلاله من صلاحياته بشكل كبير.

ويحقق القضاء أيضا مع رئيسة "الحزب الدستوري الحر" عبير موسي الموقوفة منذ أكتوبر الماضي، ورئيس حزب "العمل والإنجاز" عبد اللطيف المكي الذي فرضت عليه السلطات القضائية عدم الظهور في وسائل الإعلام والأماكن العامة وعدم مغادرة المدينة التي تضم مقر سكنه.

وتجري الانتخابات في السادس من أكتوبر المقبل. ولم يعلن الرئيس سعيد بعد ترشحه رسميا لولاية ثانية.