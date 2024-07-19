سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

شهدت أسعار الحديد والأسمنت استقرارا في المصانع المحلية، في بداية تعاملات اليوم الجمعة 19 يوليو 2024.

- وجاءت أسعار الحديد على النحو الآتي:

استقر سعر حديد عز ليسجل 40.7 ألف جنيه للطن.

وسجل سعر حديد بشاى نحو 40.7 ألف جنيه للطن.

استقر سعر طن حديد المصريين مسجلا 40.6 ألف جنيه للطن.

واستقر سعر حديد الجارحي ليسجل 40 ألف جنيه للطن.

استقر أسعار طن حديد الجيوشي 36 ألف جنيه للطن.

واستقر سعر مصر ستيل ليسجل 36.5 ألف جنيه للطن.

- وجاءت أسعار الأسمنت على النحو الآتي:-

استقر سعر طن أسمنت النصر ليسجل 2090 جنيها.

وثبت سعر طن أسمنت وادي النيل ليسجل 2050 جنيها.

واستقر سعر طن أسمنت المخصوص ليسجل 2120 جنيها.

وثبت سعر طن أسمنت السويس ليسجل 2160 جنيها.

سجل سعر طن أسمنت السويدي ليسجل 2350 جنيها.

وثبت سعر طن أسمنت حلوان ليسجل نحو 2150 جنيها.