 زيلينسكي: أرسلنا عرضا إلى روسيا لعقد محادثات خلال أيام - بوابة الشروق
السبت 19 يوليه 2025 10:53 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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زيلينسكي: أرسلنا عرضا إلى روسيا لعقد محادثات خلال أيام

وكالات
نشر في: السبت 19 يوليه 2025 - 10:27 م | آخر تحديث: السبت 19 يوليه 2025 - 10:27 م

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، السبت، إن كييف أرسلت إلى موسكو عرضاً لعقد جولة أخرى من المحادثات خلال الأيام المقبلة.

وأضاف زيلينسكي في خطابه المسائي المصور أنه ينبغي تسريع وتيرة المفاوضات "وبذل كل ما في وسعنا لوقف إطلاق النار"، بحسب موقع الشرق الاخباري.

ولم تتمكن جولتان من المحادثات في مدينة إسطنبول التركية بين موسكو وكييف من تحقيق تقدم نحو وقف إطلاق النار، وأسفرت عن اتفاق لعمليات تبادل كبيرة للأسرى وجثث العسكريين القتلى.


وقال زيلينسكي "أفاد سكرتير مجلس الأمن (رستم) عمروف أيضا بأنه اقترح عقد الاجتماع المقبل مع الجانب الروسي الأسبوع المقبل"، مضيفا أنه "يجب تعزيز زخم المفاوضات".

كما أكد الرئيس الأوكراني مجددا استعداده للقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين وجها لوجه، قائلا "لا بد من لقاء على مستوى القيادة لضمان سلام حقيقي، سلام دائم".

خلال المحادثات، التي جرت الشهر الماضي، حددت روسيا قائمة من المطالب.

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