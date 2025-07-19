أمريكا: ارتفاع حصيلة المصابين في حادث الدهس إلى 31

اقتحمت سيارة حشدا من الأشخاص خارج ملهى ليلي في منطقة إيست هوليوود في وقت مبكر من صباح اليوم السبت، ما أسفر عن إصابة ما لا يقل عن 31 شخصا، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ" عن خدمات الطوارئ في لوس أنجليس.

وذكرت إدارة إطفاء لوس أنجلوس أن 7 من الضحايا في حالة حرجة. وقد تم علاج جميع المصابين في موقع الحادث أو نقلهم إلى مستشفيات قريبة.

وتم نقل الضحايا إلى مستشفيات محلية ومراكز علاج الصدمات، طبقا لما ذكره الكابتن آدم فان جيربن، مسئول المعلومات العامة بإدارة الإطفاء بمدينة لوس أنجليس.

وقال فان جيربن لقناة (إيه.بي.سي) التلفزيونية إن صفا من الأشخاص، معظمهم نساء كانوا ينتظرون دخول الملهي الليلي، عندما صدمتهم مركبة ، اصطدمت أيضا بسيارة متنقلة تبيع الوجبات المكسيكية وحامل ملابس.

ووفقا لشرطة لوس أنجليس، تبين لاحقا أن السائق قد تعرض لإطلاق نار، فيما تواصل الشرطة البحث عن مشتبه به في إطلاق النار فر من موقع الحادث.

وقال متحدث باسم إدارة شرطة لوس أنجلوس، إنه لم يتضح على الفور ما إذا كان السائق قد أطلق عليه النار قبل الاصطدام أو بعده، أو ما السبب الذي دفعه لاقتحام الحشد.