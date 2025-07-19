حماس تثمن قرار مجموعة لاهاي بفرض عقوبات على إسرائيل

ثمنت حركة حماس، القرار الصادر عن مجموعة لاهاي لدعم فلسطين في العاصمة الكولومبية بوجوتا، والذي تضمَّن فرض عقوبات على الاحتلال، تشمل منع توريد الأسلحة والذخائر إليه.

كما تتضمن العقوبات مراجعة الاتفاقات المبرمة معه، وتسهيل التحقيقات الدولية في الجرائم المرتكبة في قطاع غزّة.

وقالت حماس في بيان، مساء السبت، إنّ هذا الموقف يمثّل تعبيرًا حيًّا عن الضمير العالمي الحرّ، الرافض لجرائم الحرب والانتهاكات الوحشية التي يقترفها الاحتلال بحقّ الشعب الفلسطيني، لا سيّما في قطاع غزّة.

وأضافت أن المأساة الإنسانية بلغت ذروتها في القطاع نتيجة المجازر والتجويع ومنع مقوّمات الحياة الأساسية.

ودعت حماس، دول العالم كافة إلى التحرّك العاجل لتشكيل أوسع جبهة دولية لعزل الاحتلال وفضح جرائمه، ولفرض مزيد من الإجراءات العقابية عليه.

وشددت على ضرورة أن يفضي ذلك إلى وقف عدوانه وجرائمه ضد المدنيين الأبرياء، وإنهاء حرب الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزّة.