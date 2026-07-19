منقذ أسرة من الغرق بالغربية: مجلس النواب تواصل معي لتكريمي ومنحي مكافأة

روى أحمد البنا، الذي أنقذ أسرة من الغرق في ترعة بالغربية، تفاصيل الواقعة، موضحًا أنه كان يستقل ميكروباص عندما سمع صوت تصادم بين سيارتين.

وقال "البنا"، عبر برنامج "حضرة المواطن"، مع الإعلامي سيد علي، على قناة الحدث اليوم، اليوم الأحد: "سمعت تصادم عربيتين، ملاكي، وسقطتا في الترعة، إحداهما نزلت على الشاطئ، والأخرى سقطت في منتصف المياه".

وأضاف أنه "وجد شخصًا يدعى رجب عبد الحميد، قفز إلى المياه قبله، بكل متعلقاته، فقفز خلفه، وتمكنا من إنقاذ الطفلة ووالدتها، وكانت ردود فعل الناس إيجابية".

ولفت إلى أن مجلس النواب تواصل معه لتكريمه ومنحه مكافأة، مضيفًا أنه سيذهب له خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أنه يعمل مع والده في مجال السباكة، لا سيما في ظل الظروف المرهقة والصعبة التي يمر بها.

وكان اللواء علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، كرّم أحمد البنا ابن قرية أبشواي الملق التابعة لمركز قطور، ورجب عبد الحميد ابن عزبة ماهر التابعة لقرية ميت الشيخ بمركز قطور؛ تقديرًا لشجاعتهما وإقدامهما في إنقاذ أسرة من داخل سيارة سقطت في الترعة، في موقف إنساني حظي بإشادة واسعة، وجسّد أسمى معاني الشهامة والإيثار وسرعة نجدة الآخرين، وجاء ذلك بحضور أسرة البطلين.