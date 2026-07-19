محمود محيي الدين ومحمد زهران يناقشان اقتصاديات الذكاء الاصطناعي في معرض مكتبة الإسكندرية

ينظم معرض مكتبة الإسكندرية للكتاب ندوة بعنوان «اقتصاديات الذكاء الاصطناعي.. سلاح ذو حدين»، بمشاركة الدكتور محمود محيي الدين والدكتور محمد زهران، ويقدمها الدكتور أحمد زايد، وذلك يوم الإثنين 20 يوليو، من الساعة السابعة حتى التاسعة مساءً، بقاعة الوفود في مركز مؤتمرات مكتبة الإسكندرية.

وتناقش الندوة التأثيرات الاقتصادية للذكاء الاصطناعي، وما يتيحه من فرص للنمو والتطوير، إلى جانب التحديات والمخاطر التي تفرضها هذه التكنولوجيا على الاقتصادات وسوق العمل، في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم.

جدير بالذكر أن معرض مكتبة الإسكندرية للكتاب مستمر حتى 23 يوليو الجاري، وتقام دورته الحادية والعشرون بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب، واتحادي الناشرين المصريين والعرب، وبرعاية بنك ABC، ويضم برنامجًا ثقافيًا متنوعًا يشمل الندوات والأمسيات وورش العمل والأنشطة الفنية والثقافية، بمشاركة واسعة من دور النشر المصرية والعربية.