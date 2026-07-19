أحمد موسى يهاجم حكم نهائي المونديال: المصارعة شغالة من منتخب الفيفا الأرجنتيني

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شنَّ الإعلامي أحمد موسى، هجومًا على السلوفيني سلافكو فينسيتش، حكم مباراة نهائي كأس العالم بين الأرجنتين وإسبانيا والتي انتهى شوطها الأول بالتعادل السلبي.

وقال موسى عبر حسابه على منصة إكس، مساء الأحد: «حكم فاسد.. الضرب والمصارعة شغالة من منتخب الفيفا الأرجنتيني.. ماكليستر بيضرب لاعبي إسبانيا فين الحكم الفاسد».

وتلعب إسبانيا أمام الأرجنتين على ملعب نيويورك نيوجيرسي، في نهائي النسخة الحالية من بطولة كأس العالم، والتي تقام للمرة الأولى بمشاركة 48 منتخبًا في أمريكا وكندا والمكسيك.

وتأهلت إسبانيا للنهائي بعد الفوز على فرنسا في مباراة الدور نصف النهائي يوم الثلاثاء الماضي بنتيجة 2-0، فيما تأهلت الأرجنتين على حساب إنجلترا بنتيجة 2-1، يوم الأربعاء الماضي.