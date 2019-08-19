أعلنت اللجنة الإدارية للكهوف السياحية بالصين -يوم الجمعة الماضي- عن اتفاقية التعاون الاستراتيجي التي أقامتها مع شركة "لونج مان"؛ لتعزيز شبكة 5G، وذلك منذ 24 يوليو الماضي، في سبيل تغطية كهوف مقاطعة خنان السياحية بوسط الصين، وفقًا لما نشره الموقع الصيني "تشينا توداي".

ولفتت اللجنة إلى بناء 17 قاعدة من شبكة الـ5G في غضون 22 يومًا، كما يوجد في شركة "لونج مان" أكثر من 2300 كهف و110.000 شخصية بوذية معبودة بالصين، بجانب 2800 لوح منقوش تم إنشائهم بين عهد أسرة "وى" الشمالية عام (386-557)، وسلالة سونغ عام (960-1279).

جدير بالذكر استقبال تلك الكهوف ما يصل إلى 75000 زائر يوميًا، ومن المتوقع لدى اللجنة والشركة أيضًا أن توفر تغطية الجيل الخامس تجربة إنترنت أفضل للسياح، ومن ثم زيادة أعدادهم.