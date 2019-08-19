الوطنية التنسيقية لمكافحة الإتجار بالبشر تطلق أول «فيديو» للتوعية بمخاطره

أطلقت اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، اليوم الإثنين، الفيديو التعريفي الأول لجريمة الإتجار بالبشر وذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبصوت الفنان آسر ياسين.

يأتي إطلاق الفيديو في إطار الحملة الوطنية للتوعية بمخاطر جريمة الإتجار بالبشر والتى تحمل شعار "معاً ضد الاتجار بالبشر".

وكانت السفيرة نائلة جبر رئيسة اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر قد أعلنت - خلال احتفالية أقيمت الشهر الماضي بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالبشر - عن إعداد برنامج إذاعي في صورة دراما للتعريف بمخاطر الإتجار بالبشر وسيتم إذاعته فور الانتهاء من موسم الأجازات الصيفية ليحظى بنسبة استماع مرتفعة وذلك فى إطار الدور المهم الذى يقوم به الإعلام فى مكافحة هذه الجريمة من خلال التعريف بمخاطرها وعواقبها لحماية الفئات الأكثر عرضه للاستغلال.

كما أشارت جبر إلى الانتهاء من تصوير وإعداد الفيديوهات التعريفية التي شارك فيها متطوعا الفنان آسر ياسين وستشارك فيها الفنانة نيللي كريم في المرحلة المقبلة، لشرح أشكال جريمة الإتجار بالبشر.