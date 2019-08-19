يبدو أن مُستقبل نيمار جونيور دا سيلفا سيكون بعيدا عن باريس سان جيرمان، خاصة مع الرغبة الكبيرة لصاحب 27 عاما في الرحيل عن "حديقة الأمراء". حالة نيمار الراهنة تشمل شقين اثنين: أحدهما يقينٌ في داخل الدولي البرازيلي يقضي بمغادرته لنادي العاصمة الفرنسية، قبل الانتهاء من موسم الانتقالات الصيفية الجاري، وآخر تحوم به الشكوك حيال إمكانية أن يتحول تطلع اللاعب الشخصي إلى واقع ملموس، إلى جانب تحديد وجهته القادمة، وسط أحاديث عن فرضية عودته إلى برشلونة، أو انتقاله صوب ريال مدريد.

جهل قادم نجم سانتوس السابق قد اعترى ونال من الكثيرين، لاسيما وأن لا مؤشرات، لا مؤشرات على الإطلاق، من شأنها أن تُدللنا أو تُرشدنا على المسار المُقبل للاعب، ما يرسم الكثير من علامات الاستفهام، ويشح علينا بأية جواب.

نيمار إلى أين؟ لا أحد يعلم. هل سيبقى في باريس سان جيرمان؟ ربما نعم، ربما لا. سيعود إلى برشلونة؟ هناك مفاوضات، لكنها صعبة، لكنها مُعقدة. ماذا عن ريال مدريد؟ هو منافس قوي على استقدام اللاعب. أي لاعب؟ نيمار. هل سيبقى في باريس سان جيرمان؟ ربما نعم، ربما لا.

يبدو أنها حلقة مُفرغة، لا طائل منها ولا فائدة... حلقة لم تشمل سوى القليل من المعطيات، مما يمكن نعتها بالدلائل على درب نيمار الحقيقي في سوق الانتقالات، بينها تصريحات صحفية، أدلى بها الألماني توماس توخيل، المدير الفني لباريس سان جيرمان، والتي أكد خلالها على ضرورة توقيع ناديه مع بديل لنيمار، قبل مغادرة الأخير لنادي العاصمة الفرنسية.

خلافة نيمار في باريس سان جيرمان ليست بالمهمة السهلة، خاصة مع امتلاك اللاعب البرازيلي لمقومات جد استثنائية، اقتضت من تياجو سيلفا مقارنة مواطنه بالبرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي، والتوكيد على قيمته الكبيرة، حتى وإن تواجد بقدم واحدة.

إذاً خلافة نيمار في باريس، أو غير باريس، مهمة مؤرقة، ما ظهر جليا في صعوبة تعويضه ببرشلونة، بعد مغادرته للنادي الكتالوني صائفة العام 2017، لكنها ليست بالمستحيلة.

خلال السطور القادمة، سنعمد وإياكم لاستعراض الأسماء القادرة على ملء فراغ رحيل نيمار عن باريس سان جيرمان، مع تسليط الضوء بصورة أكبر على نجوم ثلاث، مُرتبطة إعلاميا بإمكانية الانضمام إلى بطل الليج 1.

الأرجنتيني باولو ديبالا

تواترت، بالآونة الأخيرة، أنباء حيال رغبة يوفنتوس في التخلي عن ديبالا، هذا الصيف، من أجل إتاحة الفرصة للنادي في سبيل خفض عدد أفراد قائمة الفريق، وعقد صفقة، من شأنها أن تخول للنادي دعم الهجوم باسم جديد.

ويرتبط ديبالا بإمكانية الانضمام إلى باريس سان جيرمان، وتحدثت تقارير عن جاهزية إدارة ناصر الخليفي للتقدم بعرض رسمي يصل قوامه إلى 80 مليون يورو، من أجل التوقيع مع المهاجم صاحب 25 عاما.

ويُعد ديبالا بديلا مناسبا لنيمار في باريس سان جيرمان، خاصة وأن "الجوهرة" كما يُلقب يملك القدرة على التواجد الفعال في مختلف مراكز الخط الأمامي، كما ستخول إمكاناته الخاصة في صناعة اللعب رفاهية استخدام طريقة ونظام مغاير، يتضمن تواجد لاعب باليرمو السابق بدور "التريكو آرتيستا" خلف ثنائية الفرنسي كيليان مبابي والأوروجوائي إدينسون كافاني.

الفرنسي عثمان ديمبلي

بعد انضمام فيليب كوتينيو إلى بايرن ميونيخ الألماني، ذكرت تقارير صحفية أن برشلونة بات يفكر في إدراج اسم ديمبلي في صفقة تبادلية مع باريس سان جيرمان، بمقتضاها يستعيد النادي الكتالوني جهود نيمار.

ديمبلي يبدو لائقا تماما للتألق في باريس سان جيرمان، خاصة وأنه يملك مقومات اللعب بالجناحين، إلى جانب ما لديه من خبرات اللعب في الدوري الفرنسي، لسابق تواجده مع فريق ستاد رين، قبل انضمامه إلى بروسيا دورتموند.

وتكمن المشكلة في تطلع ديمبلي للبقاء في برشلونة، بيد أن البعض قد تحدث مؤخرا عن إمكانية موافقته على الانتقال صوب باريس سان جيرمان.

الكولومبي خاميس رودريجيز

أشار الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، عقب مباراة الفريق الملكي الأخيرة بالدوري الإسباني، إلى إمكانية بقاء خاميس داخل قلعة "سنتياجو بيرنابيو"، وعدم رحيله، خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

تصريحات زيدان جاءت لتؤكد صعوبة إمكانية تحول فرضية انضمام خاميس إلى باريس سان جيرمان لواقع، لكن رغبة اللوس بلانكوس الكبيرة في التعاقد مع نيمار، قد تدفع قادة الميرينجي للموافقة على الاستغناء عن هداف نهائيات كأس العالم 2014، حال خول لهم ذلك استقبال الدولي البرازيلي في منصة تقديم اللاعبين الجدد، قبل غلق نافذة انتقالات هذا الصيف.

الأرجنتيني ماورو إيكاردي

إيكاردي لا يدخل في حسابات باريس سان جيرمان، رغم تأكد اقتراب مغادرته لإنتر ميلان الإيطالي. الدولي الأرجنتيني يبدو هدفا ملموسا لناديي نابولي ويوفنتوس، وبدرجة أقل روما. لكن السؤال الذي قد يدفعنا لطرحه ربما يتعلق بأسباب غض مديري بطل فرنسا للطرف بعيدا عن مسار مهاجم سامبدوريا السابق.

إيكاردي مهاجم مميز، وقادر على تكوين شراكة مميزة مع كافاني بالخط الأمامي لسان جيرمان. صحيحٌ أنه لا يتمتع بالحركية الكبيرة، لكن ثمة وفرة وتنوع كبير في الخيارات المتواجدة بقائمة الفريق، قد تسمح بإضافة مهاجم، من نوعية صاحب 26 عاما، لكتيبة البي إس جي.