محافظ مطروح يلتقي بوفد «القومي لحقوق الإنسان» خلال زيارته المحافظة

التقى اللواء مجدي الغرابلي، محافظ مطروح، اليوم الاثنين، بوفد المجلس القومي لحقوق الإنسان، خلال زيارته لمطروح للتعريف بدور المجلس وأهدافه والسعي لخدمة الوطن والمواطن.

وأوضح مسؤولو الوفد أن المجلس يعمل حاليًا بالتعاون مع المحافظات في تنظيم برنامج أسابيع المحافظات والذي تم تنفيذه في 10 محافظات، وتم اختيار مطروح نظرًا لأهميتها كمحافظة حدودية وكمستقبل واعد للتنمية بمصر، مع تنفيذ برامج وجولات ميدانية ولقاءات مع مسؤولي المحافظة خاصة في برامج خدمة المواطنين وتلقي شكواهم في القطاعات المختلفة، بالإضافة إلى التعرف على الجمعيات الأهلية، والتركيز على قضايا إنسانية كقضايا المرأة والطفل وتنفيذ برامج للتوعية بأسلوب جذاب ومبسط لتوصيل المعلومة للأطفال خاصة من خلال الألعاب أو البرشورات الملونة للتعريف بمعنى حقوق الانسان.

وأشار الوفد إلى أن برنامج الزيارة يتضمن لقاء مع قيادات المحافظة يليه لقاء مع مسؤولي الأجهزة التنفيذية المعنية لتوضيح كافة الموضوعات الخاصة بحقوق الإنسان والقضايا والتحديات المختلفة، يليها إعداد برنامج مفصل بالموضوعات التي تم مناقشتها ورد الأجهزة التنفيذية عليها ومتابعتها.

وأكد اللواء مجدي الغرابلي، محافظ مطروح على اهتمام المحافظة بكافة النواحي الإنسانية والحفاظ على حقوق المواطنين والسعي لتوفير حياة كريمة لهم، ومنها مساعدات وعلاج لغير القادرين بلغت حتى الآن نحو 7 ملايين جنيه والعلاج بمستشفيات خارج مطروح، فضلًا عن الحفاظ على وصول الخدمات الى المواطنين في القطاعات المختلفة كالصحة والتعليم والتموين وغيرها، بالإضافة إلى التأكيد على حقوق المرأة في الصحراء من توثيق وإثبات قيد، والتعليم والسكن وغيرها.

وأشار إلى أن أهم ملامح التنمية هي تحقيق كرامة الإنسان والحفاظ على حقوقه بما توفره له الدولة من حياه كريمة، وبما تكفله له كافة المعايير والقوانين والأنظمة التشريعية من حقوق يجب الحفاظ عليها.