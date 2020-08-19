‏بومبيو: واشنطن تدين التمرد في مالي وتدعو إلى ضمان حرية القادة المحتجزين

أدانت واشنطن على لسان وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، مايك بومبيو، التمرد في مالي.

وقال بومبيو، نقلًا عن فضائية «سكاي نيوز»، مساء الأربعاء، إن واشنطن تدين التمرد في مالي، داعيًا إلى ضمان حرية المحتجزين على يد المسلحين.

وأعلن الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كيتا، استقالته رسميا من منصبه بعد احتجازه على يد جنود متمردين يوم الثلاثاء، حسبما أفاد التلفزيون الرسمي.

وأوضح كيتا في خطاب متلفز أنه قرر حل الحكومة والبرلمان، مضيفا «لا أريد إراقة دماء لأظل في السلطة».

وكان متحدث باسم الحكومة المالية، أكد أن الرئيس أبو بكر كيتا اعتقل من قبل جنود متمردين، وتم احتجازه في معسكر تابع للجيش قرب العاصمة باماكو.

كما تم اعتقال رئيس الوزراء بوبو سيسيه، برغم مناشدات سابقة من أجل «حوار أخوي».