طائرات الاحتلال الإسرائيلي تشن غارات على قطاع غزة

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قالت مصادر أمنية فلسطينية، إن طائرات حربية إسرائيلية شنت مساء اليوم الثلاثاء، عدة غارات على قطاع غزة مستهدفة مواقع لحركة حماس.

وذكرت المصادر أن دوي انفجارات سمعت في مناطق متفرقة من قطاع غزة جراء الغارات التي استهدفت مواقع تدريب لكتائب القسام الجناح العسكري لحماس وأراضي زراعية.

وبحسب المصادر فإن الغارات خلفت أضرار مادية من دون وقوع إصابات.

وفي وقت سابق ذكرت الإذاعة الإسرائيلية العامة، أنه رصد إطلاق قذيفة باتجاه المنطقة الصناعية في مدينة عسقلان دون تسجيل إصابات أو الإبلاغ عن أضرار.

ولم تعلن أي جهة فلسطينية مسئولية عن إطلاق القذيفة في ظل توتر أمني يشهده قطاع غزة منذ نحو أسبوع على إثر استئناف إطلاق بالونات حارقة باتجاه إسرائيل للمطالبة بتخفيف الحصار الإسرائيلي.

وأغلقت إسرائيل معبر "كرم أبو سالم" المنفذ التجاري الوحيد لقطاع غزة منتصف الأسبوع الماضي كما منعت عمل الصيادين قبالة شاطئ بحر القطاع على خلفية التوتر الميداني.

وأجرى وفد أمني مصري مباحثات في غزة مع مسئولين من "حماس" بشأن تطورات التوتر مع إسرائيل دون الإعلان عن نتائج.