الرئيس البيلاروسي ينفي تحرك قوات روسية إلى بلاده لدعمه في مواجهة المحتجين

نفى الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، ما يتردد بشأن تحرك قوات روسية ودخولها الأراضي البيلاروسية لدعمه ضد المحتجين، مشيرا إلى أن وسائل الإعلام الغربية تقوم بنشر أخبار كاذبة.

وقال لوكاشينكو، خلال اجتماع أمني في مينسك اليوم الأربعاء، حسبما أوردت وسائل إعلام روسية: "هناك مشكلة الأكاذيب المنشورة على الإنترنت، والتي تعتبر أن القوات العسكرية المنتشرة في بيلاروسيا هي تابعة للقوات الروسية، وهذه تلفيقات وأكاذيب يتم نشرها عمدا لتأليب الرأي العام في البلاد".

وأضاف لوكاشينكو: "لقد حاولوا تصوير الأمر كأنها عربات تابعة للقوات الروسية دخلت البلاد، ولكنها في الحقيقة هي عربات تابعة لقواتنا المسلحة وتتجه نحو الحدود الغربية لاتخاذ تدابير إضافية لحماية سيادة الدولة واستقلالها".

وكانت وزارة الدفاع البيلاروسية أعلنت في وقت سابق أنها ستجري في الفترة من 17 وحتى 20 أغسطس الجاري عددًا من التدريبات العسكرية التكتيكية.