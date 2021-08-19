إزالة 151 عقارا عشوائيا بعزبة أبو قرن في مصر القديمة وتسكين 348 أسرة بمشروع معا

• مصدر بمحافظة القاهرة: الانتهاء من تعويض 110 محال و44 مخزنا بحي البساتين و566 أسرة

أعلنت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، المهندسة جيهان محمد عبدالمنعم، عن الانتهاء من إزالة 151 عقارًا عشوائيًا بمنطقة عزبة أبو قرن بحي مصر القديمة، ضمن مخطط تطوير العشوائيات بالعاصمة، موضحة أنه تم تسكين 348 أسرة من إجمالي 4745 بمشروع "معًا" بحي السلام أول، وجاري تنفيذ باقي عمليات الإزالة بالعزبة.

وأشارت عبدالمنعم، إلى أن عمليات الإزالة يتم تنفيذها بالتعاون مع قوات الشرطة، وبتواجد مع الإدارات المعنية والتنفيذية بالمنطقة الجنوبية وحي مصر القديمة، فضلًا عن مراعاة عامل الأمان لعمليات الإزالة حفاظًا على حياة وسلامة المواطنين.

ولفتت إلى أنه يتم نقل الأسر إلى وحدات سكنية مفروشة بمشروعات الإسكان البديل، مجهزة بالكامل بالفرش والأجهزة المنزلية، مشيرة إلى أن المحافظة توفر وسائل لنقل الأسر بمتعلقاتهم الخفيفة، لينتقلوا إلى مجتمع متكامل بعيدًا عن خطورة السكن في مشروع "معًا"، بحي السلام أول، الذي يتوافر به جميع الخدمات المقدمة بشكل حضاري، ومنها مراكز طبية وملاعب ونوادي اجتماعية ومحال تجارية.

ونوهت بأنها تشارك في فحص المستندات المتعلقة بملكية المواطنين التي تثبت أحقيتهم في الحصول على وحدات سكنية بديلة، بالتنسيق مع اللواء خالد شحاتة رئيس حى مصر القديمة، والمعنيين بالحى والمنطقة الجنوبية؛ للاطمئنان على السير بشكل آمن ومنظم فى أعمال الإخلاء والإزالة بالتزامن مع تسكين المواطنين فورا بالوحدات الجديدة والبديلة.

في سياق قريب، كشف مصدر مسئول بمحافظة القاهرة، عن الانتهاء من إزالة الانتهاء 220 عقارًا بحي البساتين في مناطق نفق البودرة وشارع النصر وبير أم سلطان لتنفيذ مخطط توسعة الطريق الدائري، مشيرًا إلى أنه متبقي 18 عقارًا سيتم البدء في إزالتهم، ليكون إجمالي ما سيتم إزالته بحي البساتين 238 عقارًا حتى الآن.

وأضاف المصدر، لـ"الشروق"، أن إجمالي عدد الأسر التي تم تعويضها حتى الآن بلغت 566 أسرة، علاوة على تعويض 110 محال بالمنطقة، فضلًا عن تعويض 80 ورشة، و44 مخزنًا، متابعا أن يتم تعويض قاطني العقارات قبل الإزالة حتى يتسنى لهم توفير بديل لهم بالقيمم المالية التي يحصلون عليها، لافتا إلى أن إجمالي التعويضات المالية للعقارات المزالة والمحال التجارية والورش بلغت 128 مليون جنيه للأسر.