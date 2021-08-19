خالد جلال يوقع غرامة على محمد عصام بعد أزمة مباراة المقاصة

وقع خالد جلال، المدير الفني لفريق البنك الأهلي، غرامة مالية على محمد عصام لاعب فريقه، مع إيقافه لأجل غير مسمى بعدما وقف على الكرة أمام مصر للمقاصة.

واكتسح فريق البنك الأهلي نظيره مصر المقاصة بنتيجة 5-3 في اللقاء الذي أقيم على ستاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة 31 للدوري الممتاز.

وقال خالد جلال في تصريحات تلفزيونية: «اعتذر عما بدر من محمد عصام خلال المباراة لانه لا يليق بالتأكيد باسمنا وادارتنا، سيتم توقيع عقوبة عليه لا أتحدث عنها حاليا».

وأضاف: «أرفض تماما تصرف محمد عصام منه الذي كان سببا في تلقينا هدفين أمام المقاصة رغم تقدمنا في النتيجة، وبعدها ذهبت إلى محمد عبد الجليل مدرب المقاصة وقبلت رأسه واعتذرت له».

وأكمل: «المقاصة يلعب الدوري دون دوافع ولا ينافس على أي شيء على عكس فريقنا الذي لديه دوافع قوية من أجل البقاء في البطولة».