رأس عبدالمجيد تحسم التقدم للزمالك على فاركو في الشوط الأول

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أنهى فريق الزمالك الشوط الأول من مباراته ضد فاركو في الأسبوع الـ 31 من الدوري الممتاز، متقدما بهدف دون رد.

سجل الهدف الوحيد حسام عبدالمجيد في الدقيقة 9 من ضربة رأس بعد متابعة لعرضية من ركنية أحمد سيد زيزو.

البداية جاءت سريعة من الفريقين وسط محاولات لاكتشاف طريق المرمى هنا وهناك.

الزمالك يتقدم بهدف

حصل الزمالك على ركنية من تسديدة يوسف أسامة التي اصطدمت بالدفاع، ونفذها بالتخصص أحمد سيد زيزو، في الدقيقة 9 لتمر إلى رأس حسام عبدالمجيد في شباك محمد صبحي، وسط غفلة من دفاع فاركو.

تخلى فاركو عن حذره الدفاعي بعد الهدف وبدأ في تشكيل خطورة على مرمى محمد عواد مستغلا الربط الجيد بين الوسط والهجوم لاسيما شكري نجيب وكينجسلي سوكاري ومحمود حمادة

أهدر المهاجم أحمد شريف فرصة محققة لفاركو في الدقيقة 12 من عرضية جيفرسون إينكادا ليرتقي لها برأسية دون رقابة لكنه سدد فوق العارضة أمام المرمى مباشرة.

تهيأت فرصة أخرى لشريف في الدقيقة 19 من عر ضية أخرى جهة اليمين الأنشط في فاركو لكنه تابعها بتسديدة سهلة بين أحضان عواد.

رد محمد أشرف روقا بتسديدة بعيدة في الدقيقة 20 تصدى لها صبحي على مرتين.

طالب لاعبو الزمالك ركلة جزاء بسبب لمسة يد في كرة ارتطمت بيد محمود حمادة لاعب فاركو في الدقيقة 24 وسط ارتباك في دفاع الفريق البرتقالي، لكن الحكم محمد معروف أشار باستمرار اللعب.

ضغط فاركو واقترب من مرمى عواد في الدقيقة 26 لكن بكرة مرت بجوار القائم.

أهدر التونسي عزمي جوما فرصة خطيرة لفاركو من اختراق من الجبهة اليسرى وبدلا من التمرير لأحمد شريف سدد في الشباك من الخارج بالدقيقة 32.