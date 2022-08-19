يعلن مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة المخرج مازن الغرباوي عن تفاصيل النسخة السادسة من مسابقة (يسري الجندي) للتأليف المسرحي، ضمن فعاليات الدورة السابعة للمهرجان.

تلك الجائزة تقدم تشجيعآ لحركة الكتابة المسرحية المصرية والعربية، وهي مهداه هذا العام لروح الكاتب الكبير الراحل يسرى الجندى ، وحول تفاصيل الجائزة قالت الدكتورة إنجي البستاوي مدير المهرجان : الجائزة ( للنص المسرحي الطويل والقصير و المونودراما ) ولا تقبل النصوص المعدة عن أصول مسرحية أو غير مسرحية و ذلك حرصآ وبحثآ عن الكاتب الدرامي المسرحي الشاب، ودعما للطاقات والأقلام الشابة الصاعدة والمتسلحة برؤية علمية ترنو للتقدم به بنزوع تفاؤلي يرتكز على طاقات الشباب الواعد وفق الشروط التالية:

يتم فتح باب التقديم بالنصوص إعتبارا من يوم الجمعه 19 أغسطس 2022 إلى يوم الأربعاء 19 أكتوبر 2022 ولن تلقى أمانة الجائزة أي إعتبار للنصوص التي ترد لها بعد هذا التاريخ ما لم يذكر عكس ذلك.

والمسابقة مفتوحه أمام كتاب المسرح المصريين ، وأيضا كتاب المسرح في جميع البلاد العربية ، أو العرب المقيمين في بلاد المهجر المختلفة ، وسيتم إستضافة الفائزين بالجوائز الثلاثة لحضور الندوة الخاصة بالفائزين ضمن الفعاليات بالدورة السادسة.

وأضافت البستاوي : من شروط المسابقة

ألا يزيد عمر المتسابق في شهر نوفمبر 2022 عن ( 40 ) سنة، ويفضل أن تكون النصوص باللغة العربية الفصحى، على أن يتقدم الكاتب بنص واحد لأحد أفرع المسابقة ، لايسمح بالمشاركة لنفس الكاتب لأكثر من فرع.

ومن الشروط أيضا : ألا يكون النص المقدم قد نشر في أية مطبوعة ورقية أو على المواقع الإلكترونية، أو قدم مسرحيا في أية جهة كانت ، بما فيها فرق الهواة.

وألا يكون قد شارك في مسابقة أخرى مهما كان مستواها العلمى والفكري ، وآخر موعد لقبول النصوص المسرحية المشاركة 19 أكتوبر 2022 .

تنشر النصوص الفائزة في كتاب وذلك لإتاحتها للمخرجين والممثلين ودارسى المسرح ، وذلك مع تقديم نقدى وتحليلى لتلك النصوص الفائزة، ويتم إستضافة الفائزين بالجوائز الثلاثة لحضور الندوة الخاصة بالفائزين ضمن فعاليات الدورة السابعة.

شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابي برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي وتنعقد دورته السابعة في الفترة من 25 – 30 نوفمبر 2022 بمدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية ، و يترأس المهرجان شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب ورئيس اللجنة العليا للمهرجان الفنان والنجم محمد صبحي، ويديره الدكتورة إنجي البستاوي، ويقام المهرجان تحت رعاية وزير الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني ، واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء.