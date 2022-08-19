الرئيس الإندونيسي: بوتين وشي يعتزمان حضور قمة مجموعة العشرين

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

من المتوقع أن يحضر الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جينبينج قمة مجموعة العشرين المقررة في بالي شهر نوفمبر المقبل، وفقا للرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو.

وقال ويدودو لوكالة بلومبرج للأنباء في حوار نشر اليوم الجمعة "شي جينبينج سوف يأتي. الرئيس بوتين أبلغني أيضا أنه سوف يأتي".

وتتولى إندونيسيا حاليا رئاسة مجموعة العشرين. وكان ويدودو قد دعا بوتين ولكن الكرملين لم يؤكد حتى الآن خطط الزعيم الروسي .

ولم تتمكن بلومبرج من الحصول على تأكيد من مصادر روسية وصينية بشأن اعتزام بوتين وشي حضور القمة.

وتمثل مشاركة بوتين في القمة إشكالية في الغرب في ظل الغزو الروسي لأوكرانيا، وشككت العديد من الدول حول مشاركتها حال حضور بوتين شخصيا. كما تم دعوة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وتشهد الصين أيضا توترات متصاعدة مع الولايات المتحدة والتي تفاقمت بسبب زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان، والتي تلتها زيارة وفد من الكونجرس الأمريكي إلى تايبيه.

ووصفت بكين هذه التحركات بأنها استفزازية وأجرت مناورات عسكرية واسعة النطاق حول تايوان ردا على ذلك.

وقال ويدودو لبلومبرج إن إندونيسيا تسعى للتجارة والاستثمار ولا تسعى للانضمام إلى أي تكتل. وتابع "إندونيسيا تريد أن تكون صديقة للجميع". وأضاف "ليس لدينا مشاكل مع أي دولة".