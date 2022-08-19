ضبط أكثر من 10 آلاف قطعة مستلزمات طبية غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط أكثر من 10 آلاف قطعة مستلزمات طبية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، داخل مخزن بدون ترخيص بحي الزيتون.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قد تمكنت من ضبط المسئول عن مخزن مستلزمات طبية ومعامل، كائن بدائرة قسم شرطة الزيتون؛ وذلك لإدارته المخزن "بدون ترخيص"، وحيازته كميات من المستلزمات الطبية مجهولة المصدر، بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية، وغير صالحة للاستهلاك الآدمي وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، غاشا بذلك جمهور المستهلكين.

وعثر بداخل المخزن المشار إليه على 10 آلاف و500 قطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش، اعترف بإدارته المخزن بدون ترخيص، وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق، لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.