وزارة الأوقاف تقيم أمسية دينية كبرى لكبار المبتهلين من مسجد السيدة نفيسة

نظمت وزارة الأوقاف، مساء اليوم/الخميس/، أمسية ابتهالية مع كبار المبتهلين بإنشاد قصيدة البردة للإمام شرف الدين البوصيري من مسجد السيدة نفيسة (رضي الله عنها وأرضاها) بالقاهرة، في إطار دور الوزارة الريادي في عمارة بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى، ونشر سماحة الإسلام، وإحياء دولة الابتهال الديني.

وجرت الفعاليات بحضور الدكتور عبد الله النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية وعميد كلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر الأسبق، والدكتور هشام عبد العزيز رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، والدكتور محمد عزت أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والشيخ السيد عبد المجيد رئيس الإدارة المركزية لشئون القرآن الكريم والمساجد، والدكتور خالد صلاح مدير مديرية أوقاف القاهرة، والدكتور محمود خليل وكيل مديرية أوقاف القاهرة، والأستاذ إبراهيم نصر رئيس تحرير جريدة عقيدتي، والأستاذ عبد العزيز عمران رئيس الإدارة المركزية للبرامج الدينية بالتليفزيون المصري سابقًا، وقدم للأمسية الأستاذ عمر حرب المذيع بقناة النيل الثقافية، وجمع غفير من أئمة الأوقاف ورواد مسجد السيدة نفيسة (رضي الله عنها).

وبدأت الأمسية بتلاوة مباركة لفضيلة الشيخ محمد علي الطاروطي، ثم تلت التلاوة المباركة كلمة للأستاذ الدكتور عبد الله مبروك النجار أكد فيها أن هذه ليلة طيبة مباركة من ليالي الدعوة الإسلامية ومن نشاط وزارة الأوقاف في مصر، حيث تنقل هذه الروح الطيبة التي تعمر بها بيوت الله إلى ربوع مصر العامرة، بفضل النشاط المبارك الذي يقود دفته الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

وقال إنه بفضل الله (عز وجل) تنطلق الدعوة وتتسع وتمتد لتوقظ الإيمان في قلوب الناس، وغرس حب الرسول (صلى الله عليه وسلم) في القلوب، فحب الرسول (صلى الله عليه وسلم) من الأمور الواجبة وهو المدخل إلى حب الله(عز وجل)، حيث يقول سبحانه: "قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ"، فحب الله سبحانه يبدأ بحب الرسول (صلى الله عليه وسلم) ويكون هذا بذكر الله والصلاة والسلام على رسول الله.

وأضاف لا شك أن هذه الابتهالات تجعل القلب في حالة قرب من الله سبحانه، كما أن عودة دولة الابتهال الديني نعمة من الله (عز وجل) كما سبق ورأينا في مسجد سيدنا الإمام الحسين (رضي الله عنه) كيف عادت دولة التلاوة في مقرأة كبار وأعلام دولة التلاوة، وهذه وزارة الأوقاف وبفضل الأنشطة المتنوعة لها تسعى لمخاطبة كل أطياف المجتمع بدءًا من البرنامج الصيفي للطفل الذي يسعى لغرس قيم الإسلام السمحة وحماية الناشئة من مخاطر الأفكار المتطرفة، وكذلك إنشاء مجالس الإفتاء فهي تشكل ملتقى لمن يريد أن يعرف دينه المعرفة الصحيحة، بالإضافة إلى مقارئ الجمهور ومقارئ الأئمة التي تعلم القراءة الصحيحة لكتاب الله (عز وجل)، وبفضل الله سبحانه هذه الجهود متوالية وهي في إزدياد وتطور وستظل مصر سباقة في حفظ ثوابت الإسلام بإذن الله سبحانه وتعالى.

وشارك في الابتهال الديني وقام بإنشاد البردة كل من: الشيخ إبراهيم راشد، والشيخ محمود عوض الله، والشيخ بلال مختار، والشيخ أحمد البشتيلي، والشيخ شريف عبد المنعم خليف، والشيخ محمد الصعيدي، والشيخ أحمد أبو خطوة، والشيخ محمد الجزار، والأستاذ حسام صقر المدرب بدار الأوبرا المصرية.

وفي سيق آخر واستمرارًا لخطة وزارة الأوقاف في التدريب والتأهيل المستمر وبخاصة في مجال الحاسب الآلي والتحول الرقمي، أعلنت أكاديمية الأوقاف الدولية تخرج المجموعة الثالثة والستين من الحاصلين على الرخصة الدولية للحاسب الآلي (ICDL) من مركز الحاسب الآلي بالأكاديمية بالسادس من أكتوبر، وعددهم (13) خريجًا، ليرتفع إجمالي خريجي المركز حتى الآن إلى (1003) خريجين.

وفي إطار احتضان الأطفال وتربيتهم وتنشئتهم وتثقيفهم ورعايتهم والحفاظ على فطرتهم السليمة وارتباطهم بالمساجد تفقد الدكتور السيد مسعد وكيل وزارة الأوقاف بالجيزة البرنامج الصيفي للطفل بمسجد النور المحمدي بقرية أم دينار بمنشأة القناطر.

وألقى فضيلته كلمة قدم فيها الشكر للقائمين على النشاط وقال:" إنني بين شيئين: سعادة غامرة لاحتضان المساجد لأطفالنا ومسؤولية كاملة للأئمة وأولياء الأمور فى رعاية أولادنا لئلا تتخطفهم يد التطرف أو الإدمان".. كما استمع إلى نماذج طيبة في تلاوة القرآن والإنشاد.