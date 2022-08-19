المتحف القبطي بدء فعاليات التدريب الصيفي لطلبة كليات الآثار والإرشاد السياحي

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بدأ المتحف القبطي، أمس، أولى فعاليات التدريب الصيفي لطلبة كليات الآثار والإرشاد السياحي.

وتضمن برنامج اليوم محاضرتين الأولى بعنوان "الفنون القبطية في العصور الإسلامية بالتطبيق على الجداريات" ألقاها دكتور نادر ألفي الاستاذ المساعد بقسم الإرشاد السياحي، بكلية السياحة والفنادق جامعة مدينة السادات.

كما كانت المحاضرة الثانية بعنوان "نشأة علم المتاحف" ألقتها جيهان عزمي أمين أثري بالمتحف القبطي.

وفي سياق آخر، نظم المتحف فعاليات اجتماع محاربات السرطان برعاية جمعية "عطاء السماء" بالمتحف بقيادة الرائدة سحر فودة، مع جلسات العلاج بالفن للدعم النفسي تحت إشراف إستشاري العلاج بالفن الدكتورة منال عليوة.

واستخدم معالجو الورشة، البيئة المحيطة والطبيعة مع ممارسة الفن والإبداع لنتناول الخبرات والمشاعر والتجارب بشيء من الاهتمام والعبور بالمخاطر والألم إلى مكان مليء بالأمل وحب الحياة والنجاة من المرض.

قُدمت الورشة تحت عنوان "جزيرة اللؤلؤ" ضمن برنامج علاجي مصمم خصيصًا لمحاربات السرطان للعبور بالمحنة وتقبل المنحة والقوة وطريق النجاة. قدم الورشة المهندسة سارة نصار معالج بالفن، والمهندسة هالة عبدالله معالج بالفن.