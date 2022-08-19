 الحكومة تنفي صدور قرار بوقف تقديم خدمات التأمين الصحي للمرأة المعيلة - بوابة الشروق
الجمعة 19 أغسطس 2022 12:08 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد سلسلة انتصارات الفارس الأبيض.. برأيك من بطل الدوري العام ؟

النتـائـج تصويت

الحكومة تنفي صدور قرار بوقف تقديم خدمات التأمين الصحي للمرأة المعيلة

المركز الإعلامي لمجلس الوزراء
المركز الإعلامي لمجلس الوزراء
أ ش أ
نشر في: الجمعة 19 أغسطس 2022 - 11:42 ص | آخر تحديث: الجمعة 19 أغسطس 2022 - 11:42 ص

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما انتشر من أنباء بشأن صدور قرار بوقف تقديم خدمات التأمين الصحي للمرأة المعيلة.
وأوضح المركز الإعلامي - في بيان له اليوم الجمعة - أنه قام بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لوقف تقديم خدمات التأمين الصحي للمرأة المعيلة، وأنه لم يتم اتخاذ أي قرارات بهذا الشأن.
وشددت على استمرار تقديم كافة خدمات التأمين الصحي للنساء المعيلات - المقيدات بوزارة التضامن الاجتماعي ويحصلن على أحد معاشاته - باعتباره استحقاق قانوني لا يمكن إلغاؤه أو إيقافه، مشيرةً إلى زيادة مخصصات دعم التأمين الصحي للمرأة المعيلة بنسبة 14.8% في الموازنة العامة الجديدة 2022/ 2023، لتصل إلى 93 مليون جنيه، مقارنة بـ 81 مليون جنيه عام 2021 /2022.
وناشد المركز الإعلامي وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وفي حالة وجود أي استفسارات يرجى الرجوع للموقع الإلكتروني للوزارة، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني (rumors@idsc.net.eg).

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك