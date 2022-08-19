3 وزراء يتابعون آخر مستجدات استضافة بطولة دولية في الإسكواش

عقد مجلس إدارة الاتحاد الرياضي المصري للجامعات اجتماعًا، أمس الخميس، برئاسة أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس المجلس، وبحضور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة صبحي حسانين نائب رئيس الاتحاد، عرفة سلامة سكرتير عام الاتحاد، أحمد الشيخ أمين صندوق الاتحاد والوكيل الدائم لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وأعضاء المجلس، وذلك بمدينة العلمين الجديدة.

ثمن أيمن عاشور جهود الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، في فعاليات الإسكواش التي ستُقام في مصر خلال شهر أكتوبر المقبل، مؤكدًا قدرة مصر على تنظيم هذا الحدث العالمي، وإبهار العالم وإظهار قُدرة مصر على استضافة البطولات الدولية.

وخلال الاجتماع، استعرض عرفة سلامة عددًا من إنجازات الاتحاد في مجال الأنشطة الرياضية على مُستوى الجامعات والمعاهد خلال فترة تولي خالد عبدالغفار رئاسه الاتحاد، حيث فازت مصر بتنظيم كأس العالم للإسكواش للجامعات 2022، وكأس العالم لكرة اليد للجامعات 2024، وتنظيم دوري الجامعات والمعاهد للعام 2022، بمشاركة 11 ألف طالب، كما حصد مُنتخب الجامعات 3 ميداليات فضية و4 برونزية ببطولة العالم للسباحة بإيطاليا 2022، فضلاً عن تتويج مُنتخب الجامعات بالمركز الأول للفرق في بطولة العالم للجامعات للخماسي الحديث بالمجر 2018، كما فاز مُنتخب الجامعات بالمركز الخامس عالميًّا في بطولة العالم للجامعات لكرة اليد بكرواتيا 2018، والفوز بالمركز الأول في بطولة الجامعات الإفريقية للشطرنج 2020، كما تم إطلاق مُبادرة "طالب جامعي رياضي".

ومن جانبه، أوضح عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزير قدم الشكر لأشرف صبحي، لدعمه المُتواصل لأنشطة الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، والأنشطة الرياضية بالجامعات المصرية، مشيرًا إلى الدور الإيجابي لوزارة الشباب والرياضة في تأهيل الطلاب رياضيًا وثقافيًا، وتحفيزهم على ممارسة الأنشطة الرياضية المختلفة.

ولفت المتحدث الرسمي للوزارة، إلى أن الاجتماع تناول الترتيبات المُتعلقة باستضافة فعاليات بطولة الإسكواش التي ستقام بمصر خلال الفترة من 7- 13 أكتوبر المقبل، بمشاركة أكثر من 15 دولة من مختلف دول العالم، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء.

وأضاف المٌتحدث الرسمي أن اللجنة في ضوء ذلك ناقشت كافة الاستعدادات المُتعلقة بالملاعب المستضيفة لمنافسات البطولة، وأماكن الإقامة والتغذية، والمرافق، والخدمات، والتنقلات، فضلاً عن النواحي الطبية، والتسويقية، والإعلامية، بالإضافة إلى فعاليات الافتتاح والختام، وتسليم الجوائز، وبرنامج الفعاليات المصاحبة للبطولة، والمؤتمر العلمي المصاحب للفعاليات.

وأكد المُتحدث الرسمي أن استضافة مصر لبطولة العالم للجامعات في الإسكواش 2022 يأتي في إطار سياسة الدولة المصرية نحو استضافة الأحداث والبطولات الرياضية الدولية في المجالات الرياضية المختلفة، وذلك بدعم كامل من القيادة السياسية التي لا تدخر جهدًا من أجل تقديم كل الدعم لمختلف الاتحادات الرياضية المصرية، خاصة الجامعية؛ لتنفيذ برامجها وخططها، والتعاون مع الاتحادات الدولية، بشأن استضافة مصر لمختلف بطولاتها.