مسئول أمريكي: ترامب يسلم نفسه لسجن فولتون نهاية الأسبوع المقبل

رجح مسئول أمريكي رفيع أن يسلم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب نفسه إلى سجن مقاطعة فولتون في ولاية جورجيا نهاية الأسبوع الجاري.

ووجهت هيئة محلفين كبري إلى ترامب و18 من معاونيه، يوم الاثنين الماضي، اتهامات في قضية محاولة التلاعب بنتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020 في ولاية جورجيا.

وطلبت المدعية العامة في القضية، تحديد الرابع من مارس المقبل موعداً لبدء محاكمته.

وقال مسئول أمريكي رفيع في إنفاذ القانون مطّلع على القضية لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، إنه من المتوقع أن يسلم الرئيس السابق دونالد ترمب نفسه إلى سجن مقاطعة فولتون في جورجيا نهاية الأسبوع، يوم الخميس أو الجمعة.

ومن المتوقع أن تستمر المفاوضات بين محامي ترامب والمدعين العامّين الأسبوع المقبل، قبل الموعد النهائي لتسليم ترامب نفسه.

ويواجه ترامب الآن ما مجموعه 91 تهمة في 4 قضايا جنائية. ومن المتوقع أن يبدو تسليم نفسه ومحاكمته في جورجيا مختلفين عن القضايا الجنائية الثلاث السابقة؛ إذ سبق أن اقترح عمدة مقاطعة فولتون بات لابات أنه يريد معاملة ترامب والآخرين المذكورين في لائحة الاتهام كأي متهم آخر.

ويأتي تسليم ترامب نفسه في جورجيا في نفس الأسبوع الذي تجري فيه المناظرة الرئاسية الأولى للجمهوريين.