الصحة العالمية تحذر من أزمة بالقطاع الصحي في أفغانستان لنقص التمويل

حذرت منظمة الصحة العالمية، من أزمة خطيرة في القطاع الصحي في أفغانستان.



وقالت المنظمة، اليوم الجمعة، إن ثمانية ملايين شخص في البلد المأزوم سيفقد القدرة على الحصول على الرعاية الطبية الضرورية والتى ربما تكون منقدة للحياة، إذا استمر القطاع الصحي في الحصول على تمويل بأقل من المطلوب.



ووفقا لبيان، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، إن "الوضع في أفغانستان خطير، ونقص الموارد والتمويل لدعم العاملين والمنشآت بالقطاع الصحي يعرض عدد لا يحصى من الأرواح للخطر".



وجاء في التقرير أن حوالي 6ر1 مليون شخص لن يحصلوا سوى على القليل من استشارات الصحة العقلية والدعم النفسي أو لن تكون لديهم إمكانية في ذلك، مضيفا أن 11 مليون طفل لن يحصلوا على تطعيمات شلل الأطفال بدون تمويل مناسب.



وسيتعرض ما يقدر بنحو 875 ألف طفل لخطر سوء التغذية الحاد.



وتخضع أفغانستان بشكل متزايد لعزلة دولية منذ أن استولت حركة طالبان على السلطة في أغسطس عام 2021.



ووفقا للأمم المتحدة، يعتمد 28 مليون شخص على المساعدات الإنسانية من أصل عدد سكان يقدر بنحو 37 مليون نسمة.