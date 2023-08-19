برينتفورد يهزم فولهام بثلاثية وبرايتون يفوز على وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

حقق فريق برينتفورد فوزًا ثميًا على نظيره فولهام بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت على ملعب كرافن كوتيج مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز «بريميرليج».

وسجل أهداف برينتفورد يوان ويسا في الدقيقة 44 وبريان مبيومو (هدفين) الأول في الدقيقة 66 من ركلة جزاء، والثاني في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وشهدت المباراة طرد تيم ريم لاعب فولهام في الدقيقة 64.

ورفع برينتفورد رصيده إلى أربع نقاط حيث تعادل في الجولة الأولى أمام توتنهام 2/2، فيما توقف رصيد فولهام عند ثلاث نقاط حصدها من الفوز على إيفرتون بهدف نظيف في الجولة الأولى.

وفي المباراة الثانية، فاز برايتون على وولفرهامبتون 4 / 1.

وسجل أهداف برايتون كاورو ميتوما في الدقيقة 15 وبيرفس إستوبينان في الدقيقة 46 وسولومون مارش (هدفين) في الدقيقتين51 و55، فيما سجل هدف وولفرهامبتون هوانج هي تشان في الدقيقة 61.

وشهدت المباراة طرد ماتيوس نونيز، لاعب وولفرهامبتون في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع برايتون رصيده إلى ست نقاط، حيث فاز في الجولة الأولى على لوتون تاون 4 / 1 ، فيما ظل وولفرهامبتون بلا رصيد حيث خسر في الجولة الأولى أمام مانشستر يونايتد بهدف نظيف.