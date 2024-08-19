روسيا وأذربيجان تعززان التعاون بينهما وسط تحول للتحالفات في القوقاز

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اتفقت روسيا وأذربيجان على تعزيز أواصر التعاون بينهما خلال اجتماع عقد في باكو، اليوم الاثنين، بين الرئيسين فلاديمير بوتين وإلهام علييف.

وقال الرئيس بوتين عقب المحادثات، إنه وعلييف ناقشا مبادرات مشتركة، من بينها بناء ناقلات بترول صغيرة مصممة لنقل النفط من منطقتي بحر قزوين والبحر الأسود إلى البحر المتوسط.

وقال الرئيسين إنه سيتم أيضا تعزيز التعاون بين الدولتين في قطاع التعليم العالي.

وقال علييف لبوتين،:" أرغب في القول إننا راضون للغاية عن مستوى التعاون بين دولتينا".

يشار إلى أن زيارة بوتين التي تستغرق يومين تمثل تحولا في التحالفات في منطقة القوقاز غير المستقرة سياسيا.

وتعد أذربيجان ، وهي جمهورية غنية بالنفط ومطلة على بحر قزوين ، موردا مهما للطاقة للاتحاد الأوروبي.

وقد اتبعت الدولة فيما مضى سياسة مستقلة إلى حد كبير عن موسكو.

وشهدت روسيا، الحامي التقليدي لأرمينيا في القوقاز، تباعد أرمينيا عنها بسبب خيبة أملها لسماح موسكو لأذربيجان باستعادة منطقة ناجورنو كاراباخ المتنازع عليها منذ أمد بعيد عام 2023.

ورفضت روسيا التدخل إلى جانب يريفان.

وبعد سنوات من الصراع، اضطر السكان الأرمن إلى الفرار من المنطقة الجبلية في سبتمبر 2023، خوفا من الانتقام.

وأكد بوتين أن روسيا ستكون سعيدة بالمساهمة في تحقيق السلام بين يريفان وباكو وإنها تعتزم إبلاغ رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان عما دار في محادثته مع علييف.