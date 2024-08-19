وزيرا خارجية مصر والسعودية يبحثان الأوضاع في غزة وعلاقات البلدين

استقبل وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان بن عبد الله، اليوم الاثنين في الرياض، السفير د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج.

وبحث الوزيران خلال اللقاء الأوضاع في غزة والعلاقات بين البلدين، وذلك حسبما أفادته فضائية «العربية – الحدث»، في خبر عاجل لها.

وتوجه الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، مساء الأحد، إلى العاصمة السعودية الرياض.

وقال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم الوزارة، في بيان، إن الزيارة تستهدف دعم وتعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والمملكة العربية السعودية الشقيقة، والتشاور حول التحديات الإقليمية المشتركة وتدعيم أواصر التضامن العربي في مواجهة تلك التحديات.

وأضاف أن برنامج وزير الخارجية يشمل لقاءات عديدة، حيث سيعقد مباحثات سياسية مع الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية، كما سيلتقي ماجد القصبي وزير التجارة السعودي.

ومن المقرر أن يلتقي الدكتور عبدالعاطي، أيضًا مع رموز الجالية المصرية في السعودية، وبعض المستثمرين المصريين بالمملكة.