الأمم المتحدة: إسرائيل لا تسمح بدخول كميات كافية من المساعدات لغزة

قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل تسمح بدخول المساعدات إلى قطاع غزة، ولكن ليس بالكميات الكافية لمنع المجاعة على نطاق واسع.

وأضاف تميم الخيطان، المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، في إفادة صحفية في جنيف: "في الأسابيع الأخيرة، سمحت السلطات الإسرائيلية بدخول المساعدات بكميات تظل أقل بكثير من تلك المطلوبة لمنع المجاعة على نطاق واسع"، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وأشار إلى أن خطر المجاعة في غزة "نتيجة مباشرة لسياسة الحكومة الإسرائيلية في منع وصول المساعدات الإنسانية".

ومن جهة أخرى، أكدت وحدة تنسيق أعمال الحكومة في الأراضي الفلسطينية أن إسرائيل تبذل "جهودًا كبيرة" في توزيع المساعدات على غزة.

من جهته، قال متحدث الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إنه يجب تمكين العاملين في المجال الإنساني من إيصال المساعدات الإنسانية على نطاق واسع بقطاع غزة.

وأضاف دوجاريك، في المؤتمر الصحفي اليومي بمقر المنظمة في جنيف: "لتجنب وقوع مثل هذه الوفيات بسبب التجويع الإسرائيلي، يجب أن يكون العاملون في المجال الإنساني قادرين على إيصال الغذاء على نطاق واسع ومستمر من خلال جميع المعابر والطرق المتاحة للوصول إلى سكان القطاع البالغ عددهم 2.1 مليون نسمة، نصفهم من الأطفال"، بحسب وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا).

وتابع: "نشعر بالقلق من إعلان السلطات الإسرائيلية توسع وشيك في أنشطتها العسكرية في مدينة غزة".

وأكد دوجاريك أن توسيع العمليات لاحتلال كامل مدينة غزة "سيؤدي إلى نزوح آلاف الأشخاص مرة أخرى إلى منطقة مكتظة جنوب القطاع، والتي تفتقر إلى أبسط البنى التحتية والخدمات، بما في ذلك الغذاء والماء والخدمات الطبية".