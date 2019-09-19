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روسيا: قرار الولايات المتحدة بخفض المساعدات المالية لأفغانستان خطوة عملية

علم روسيا
علم روسيا
أ ش أ
نشر فى : الخميس 19 سبتمبر 2019 - 10:34 م | آخر تحديث : الخميس 19 سبتمبر 2019 - 10:35 م

 

أعلن مبعوث الرئيس الروسي إلى أفغانستان زامير كابولوف اليوم الخميس، أن موسكو تعتبر قرار الولايات المتحدة العملي بسحب 160 مليون دولار مخصصة لأفغانستان، خطوة من شأنها أن تجعل كابول أكثر عقلانية، بشأن المساعدات المالية الأجنبية.

وقال كابولوف ـ في تصريحات لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية ـ "من وجهة نظر عملية، أفهم هذه الخطوة من قبل الأمريكيين، ربما قرر الأمريكيون تتبع كيفية إنفاق مساعداتهم المالية، وهذه خطوة عملية، وينبغي أن تجعل القيادة الأفغانية تعتقد أن الوقت قد حان للتعامل مع المساعدات المالية الأجنبية بحكمة".

وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قال - في وقت سابق اليوم - إن بلاده ستسحب 100 مليون دولار كانت مخصصة لتمويل أكبر مشروع للبنية التحتية للطاقة في أفغانستان، بالإضافة إلى وقف تخصيص 60 مليون دولار.


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