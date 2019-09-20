بالصور - المصري يواصل استعداداته لمباراة حرس الحدود

واصل الفريق الأول للكرة بالنادي المصري اليوم الخميس، تدريباته استعدادا لمباراته الهامة في مستهل مشواره بالموسم الجديد للدوري الممتاز والتي تجمعه مع فريق حرس الحدود والمقرر إقامتها في الثامنة مساء الأحد، المقبل على ستاد الجيش بالسويس .

جاء المران حماسيا للغاية واشتعل المران أكثر وأكثر بعد تأكد اللاعبين من استمرار مديرهم الفنة إيهاب جلال في منصبه وسيطرت الاجواء بالحماس سواء في الوحدات البدنية أو الفنية والتي ركز فيها الجهاز الفني على تنفيذ لاعبيه لعدد كبير من الجمل الخططية والتكتيكية.

وكان التركيز خلال التقسيمة المصغرة التي اختتم بها المران على اللعب من لمسة واحدة وتكثيف الضغط والانتشار الهجومي في الوقت الذى خاض خلاله الثلاثي احمد مسعود وأحمد عبد الفتاح ومحمد شحاتة حراس المرمى مران شاق وتخصصي تحت إشراف قيادة مصطفى كمال مدرب الحراس.