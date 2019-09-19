 بومبيو: نقدر إعلان مشاركة السعودية والإمارات في تحالف حماية الملاحة - بوابة الشروق
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بومبيو: نقدر إعلان مشاركة السعودية والإمارات في تحالف حماية الملاحة

مايك بومبيو
مايك بومبيو
(د ب أ)
نشر فى : الخميس 19 سبتمبر 2019 - 6:30 م | آخر تحديث : الخميس 19 سبتمبر 2019 - 6:30 م

أعرب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، عن تقدير الولايات المتحدة لإعلان كل من السعودية والإمارات عزمهما المشاركة في التحالف الدولي لحماية الملاحة في الخليج.

وكتب بومبيو، على موقع تويتر، اليوم الخميس :"الولايات المتحدة تقدر إعلان أصدقائنا في السعودية والإمارات بشأن مشاركتهما في التحالف الدولي المتنامي لحماية الملاحة".

واعتبر أن "الأحداث الأخيرة تؤكد على أهمية حماية التجارة العالمية وحرية الملاحة".

وكانت السعودية والإمارات قررتا الانضمام إلى التحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية وضمان سلامة الممرات البحرية، والذي يهدف إلى "مواجهة تهديدات الملاحة البحرية والتجارة العالمية وضمان أمن الطاقة العالمي واستمرار تدفق إمدادات الطاقة للاقتصاد العالمي والإسهام في حفظ السلم والأمن الدوليين".

وتغطي منطقة عمليات التحالف مضيق هرمز وباب المندب وبحر عمان والخليج.

وكان تم اقتراح تشكيل التحالف في ظل التوترات في المنطقة.

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