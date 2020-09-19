قال الدكتور مصطفى المحمدي، مدير عام التطعيمات بالمصل واللقاح، إن لقاح الإنفلوانزا يكتسب أهمية خاصة فيما يتعلق بالانتشار في وقت ينتشر فيه وباء آخر، وهو فيروس كورونا المستجد.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية» الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «إم بي سي مصر»، مساء الجمعة، أن شتاء هذا العام فصل خاص لم يمر به العالم منذ عقود طويلة، وذلك لمواكبته لمرضين فيروسيين كل منهما يصيب الجهاز التنفسي وهما، الإنفلوانزا و«كوفيد- 19»، ناصحًا المواطنين بتلقي لقاح الإنفلوانزا الموسمية هذا العام.

وأشار إلى تمكن المصل واللقاح من توفير كميات كبيرة من لقاح الإنفلونزا لأخذها داخل مراكز المجلس، البالغة 11 مركزًا في المحافظات إضافة إلى الرئيسي بالقاهرة، مشيرًا إلى أنه لقاح رباعي، يشمل أربع سلالات من الإنفلوانزا.

ولفت إلى أن اللقاح الرباعي للإنفلوانزا يصلح للأطفال من سن ثلاث سنوات، ولكل الأعمار، متابعًا أنه مسعر جبريا بقيمة 170 جنيها.

واختتم مدير عام التطعيمات بالمصل واللقاح، حديثه مناشدًا المواطنين بالالتزام بالإجراءات والوقائية المكافحة لانتشار فيروس كورونا المستجد.