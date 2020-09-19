لقاء بين وفد منظمة خريجي الأزهر ومطران طنطا لدعم الوحدة الوطنية

التقى اليوم السبت، وفد المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف فرع الغربية برئاسة الدكتور سيف رجب قزامل رئيس فرع المنظمة والعميد الأسبق لكلية الشريعة والقانون بطنطا، بنيافة الأنبا بولا مطران طنطا، وتوابعها بمقر إبراشية طنطا، وبحضور الشيخ عصام بكر رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الغربية الأزهرية، والشيخ محمد عويس مدير عام وعظ الغربية، ورئيس لجنة الفتوى، والشيخ محفوظ المداح منسق عام وعضو المنظمة.

وتناول الطرفان دعم أواصر المحبة والإخاء والتعاون المشترك بين الجانبين، حيث اتفق الجانبان على تدشين يوم في حب مصر، ولقاء مفتوح بين علماء الأزهر بالغربية ورجال وشباب الكنيسة؛ لتبادل الأفكار وأمور التوعية وقضايا الشباب بما يخدم الوطن ويحقق السلام الاجتماعي.

وتفقد الجانبان قاعة المحاضرات التي ستقام بها اللقاءات المشتركة، وكذلك قاعة التدريب، وتم عرض معلومات حول مشروع الفلك الذي تقيمه الكنيسة كأكبر مؤسسة تأهيلية بالشرق الأوسط لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأكد الجانبان، على روح المحبة والإخاء والتعاون المشترك من أجل الحفاظ على المجتمع وأفراده، والتي تجمع قطبي الأمة ورجال الأزهر الشريف، والكنيسة المصرية على مر التاريخ المصري العريق.