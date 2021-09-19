روبرت كوخ: استمرار تراجع معدل الإصابة بكورونا بألمانيا لليوم السادس على التوالي

أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني صباح اليوم الأحد، استمرار تراجع معدل الإصابة الأسبوعي بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا لليوم السادس على التوالي.

وأوضح المعهد اليوم، أن هذا المعدل، وهو عدد حالات الإصابة بالعدوى لكل 100 ألف شخص على مدار سبعة أيام، بلغ صباح اليوم 70.5، فيما كان يبلغ أمس السبت 72، وكان يبلغ قبل أسبوع 80.2.

وأضاف المعهد اليوم، أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت إجمالي 7337 حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة، فضلا عن 38 حالة وفاة.

يذكر أنه كان تم تسجيل 7345 حالة إصابة بالفيروس قبل أسبوع واحد، فضلا عن ثمان حالات وفاة.

ويشار إلى أن معدل الإصابة الأسبوعي كان هو المعيار حتى الآن لفرض قيود مكافحة كورونا، وذلك في إطار ما يعرف مثلا بقانون مكابح الطوارئ الذي تم رفعه نهاية شهر يونيو الماضي.

ومن المقرر مستقبلا أن تتم مراعاة عوامل أخرى بصورة أقوى لفرض قيود كورونا مثل عدد الحالات التي تدخل المستشفيات.

وبحسب بيانات المعهد، بلغ عدد حالات الإصابة بالفيروس منذ بدء تفشيه في ألمانيا في ربيع العام الماضي أربعة ملايين و142 ألفا و116 حالة إصابة.

ولكن المعهد أشار إلى أن إجمالي العدد الفعلي لحالات الإصابة قد يكون أعلى من ذلك كثيرا؛ نظرا لأن كثيرا من حالات الإصابة لم يتم اكتشافها وتسجيلها.

وأضاف المعهد اليوم الأحد أن إجمالي عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس بلغ ثلاثة ملايين و888 ألفا و900 شخص، فيما بلغ عدد الأشخاص الذين توفوا إثر الإصابة بالفيروس أو تبعاته بلغ 92 ألفا و958.