عبد الستار صبري: مورينيو يرغب في وجودي معه لتنمية مهارات لاعبي روما

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كشف عبد الستار صبري، نجم منتخب مصر السابق، تفاصيل عمله في الجهاز الفني للبرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب فريق روما الإيطالي.

وقال عبد الستار صبري في تصريحات تلفزيونية لقناة "صدى البلد": "مسؤول في نادي روما أبلغني أني ضمن 3 أو 4 أسماء مرشحة للتواجد مع مورينيو في الفريق وذلك من أجل تنمية وتطوير المهارات الفردية للاعبين".

وأضاف: "قد نرى في أوروبا جميع التخصصات في الجهاز الفني مثل جوارديولا معه فريق عمل بالكامل لتنمية جزء معين، ولذا بلغت أن أكون مع مورينيو لتنمية المهارة".

وعن تفاصيل حديثه مع مورينيو في مصر .. قال: "عندما كان في الفريق الخاص لتحليل كأس الأمم الإفريقية 2019 قابلته وتحدثت معه عن رغبتي في التواجد ضمن جهازه الفني لأنه شرف كبير لي".

وواصل: "ووعدني أن أكون ضمن جهازه المعاون في فريقه القادم وكنت قريبا من العمل معه في توتنهام ولكن تمت إقالته بشكل مفاجئ".

وأختتم عبد الستار صبري تصريحاته: "حاليا تحدث معي وكيل أعمال مورينيو ومسؤول في روما لإنهاء اجراءات ضمي بشكل رسمي، وانتظر فقط العرض لتحديد موعد السفر".