المهن التمثيلية: معظم الفنانين لا يخضعون للمظلة التأمينية التي تتيحها الدولة

قال الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إن معظم الفنانين لا يخضعون للمظلة التأمينية التي تتيحها الدولة، لافتًا إلى عقد اجتماعات مع بعض الوزراء المعنيين لمتابعة دعم الفنانين ووضع برامج الحماية التأمينية والرعاية ضد المخاطر.

وأضاف زكي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية دينا عصمت عبر فضائية «DMC»، مساء الأحد، أن النقابة حصرت عدد الفنانين والعاملين غير المشمولين بالمظلة التأمينية، مشيرًا إلى تقديم قاعدة البيانات إلى الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي.

وأشار إلى أن نقابة المهن التمثيلية تضم نحو 3 آلاف شخص غير مشمولين بالمظلة التأمينية، متابعًا أن النقابة تعمل أيضًا على ملف الإصلاح التشريعي وانتهت من مجموعة من التشريعات الداخلية الخاصة برسوم التصوير والدمغة.

وتوجه بالشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي على توجيهه الأخير الخاص بتعزيز منظومة دعم العاملين بمجال الفن، معقبًا: «نحن محظوظون وربنا كرمنا بالرئيس الذي يرعانا ومهتم بنا، وأشكر الرئيس باسمي واسم كل المبدعين والمثقفين في جمهورية مصر العربية».

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، بتعزيز منظومة دعم العاملين بمجال الفن باعتبارهم قوة مصر الناعمة ومنارتها الإبداعية.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية، وجمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.