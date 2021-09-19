الزمالك يستعين بنجومه للترويج لحملة دعم والتبرع للنادي

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اطلقت الصفحة الرسمية لنادي الزمالك حملة لدعم والتبرع للفريق للخروج من الأزمة المالية التي يعاني منها خلال الفترة القادمة.

واستعانت الصفحة الرسمية للزمالك على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، بنجوم الفريق الأبيض لحملة دعم والتبرع للنادي.

كما أطلقت الصفحة الرسمية للزمالك هاشتاجات: "احنا في ضهرك يازمالك، وزملكاوي وافتخر".

وتسعى لجنة الكرة بنادي الزمالك لتجديد عقد أشرف بنشرقي لاعب الفريق الأبيض، الذي سينتهي بنهاية الموسم القادم.

وأوضح خالد الغندور الإعلامي بقناة نادي الزمالك أن أشرف بنشرقي عقد جلسة مع ناديين في مصر من أجل الانتقال لهم ومنهم بيراميدز الذي قدم عرضا كبيرا.