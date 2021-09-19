أكد عمرو جمال، مهاجم فاركو، أن عودته لصفوف منتخب مصر ستكون من بوابة فاركو مشدداً على أنها تحتاج لبذل مجهود مضاعف في الموسم الجديد، مؤكداً ثقته الشديدة في تألقه مع النادي البرتقالي نظرًا للاستقرار الذى يتمتع به بجانب وجود مجدي عبد العاطي في القيادة الفنية للفريق.

وقال عمرو جمال في تصريحات للمركز الإعلامي لنادي فاركو:"بدأت رحلتي مع الكرة داخل نادي الألومنيوم ثم انتقلت لناشئي الاهلي في السادسة عشرة من عمري وقضيت عشرة سنوات داخل القلعة الحمراء وخضت تجارب احترافية عديدة ثم عدت لصفوف الطلائع بالموسم الماضي".

ويكمل عمرو جمال:" تلقيت عروض عديدة في فترة الانتقالات الصيفية الحالية ومن أندية جماهيرية تحظى بشعبية هائلة ولكني فضلت عرض فاركو لثقتي الشديدة في نجاح هذا المشروع بعدما رأيت الاستعدادات التي تبذل لإعداد الفريق في أول مواسمه بالدوري الممتاز".

وأضاف:" بعدما اجتمعت بعز الدين يشار رئيس النادي وجون ادوارد المشرف على الكرة شعرت أن توقيعي لفاركو سيكون نقلة في مسيرتي الكروية خاصة أن الاستقرار الذى عشته في الطلائع تسبب في تألقي".

وتابع:" تحدثت مع مجدي عبد العاطي، المدير الفني للفريق، وهو بالمناسبة سبب من أسباب تفضيلي لفاركو لاسيما أنه كان مهاجم كبير وسوف يجيد التعامل معي، وحدثني عن رغبته في أن أظهر إمكاناتي بنسبة 100 % مؤكداً ثقته الشديدة في دوري مع الفريق الفترة المقبلة".

وعن المنتخب علق عمرو جمال:" العودة للمنتخب كانت قريبة بالموسم الماضي ولكنها تحتاج لمزيد من التعب والاجتهاد وأتمنى أن تكون من بوابة فاركو".

وأتم عمر جمال حديثه بالإشارة إلى أحب الألقاب لقلبه، قائلًا:" لقب الغزال أطلقه علي المعلق أيمن الكاشف وأحبه كثيراً وأحب الجماهير تناديني به"