كوريا الجنوبية تؤكد نقل الأموال الإيرانية المجمدة إلى دولة ثالثة

أكدت الحكومة الكورية الجنوبية اليوم الثلاثاء أنه تم نقل الأموال الإيرانية المجمدة لدى بنوك كورية جنوبية إلى دولة ثالثة.



وقالت وزارتا الخارجية والمالية في بيان صحفي مشترك اليوم الثلاثاء إن الأموال الإيرانية التي تمت تجميدها في البنوك الكورية الجنوبية بسبب العقوبات المالية المفروضة على إيران، تم تحويلها بنجاح إلى دولة ثالثة تحت التعاون الوثيق مع الدول المعنية، وفقا لوكالة يونهاب للأنباء.



وأعربت الحكومة عن تقديرها الخاص إلى قطر وسويسرا على "دورهما البناء في حل القضية".



واستكملت كوريا الجنوبية الإجراءات لتحويل 6 مليارات دولار من كوريا الجنوبية عبر سويسرا إلى حسابات مصرفية في قطر قبل تنفيذ الاتفاق لتبادل السجناء بين الولايات المتحدة وإيران في اليوم السابق.



وكان قد تم تجميد الأموال الإيرانية في بنكين كوريين جنوبيين هما البنك الصناعي الكوري وبنك ووري بموجب العقوبات الأمريكية التي أعيد فرضها بعد انسحاب الرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب في عام 2018 من الاتفاق النووي التاريخي لعام 2015 مع إيران.



وذكرت الحكومة أنه من المقرر إنفاق الأموال الإيرانية الموجودة في قطر على الغذاء والدواء وبنود إنسانية أخرى كما كان الحال عندما كانت في كوريا الجنوبية.



وقالت يونهاب إنه من المتوقع أن تعود العلاقات الثنائية بين سول وطهران إلى مسارها الطبيعي نتيجة حل قضية الأموال المجمدة.



وأكدت الحكومة أنها تتطلع إلى تحسين علاقاتها الثنائية بشكل أكبر بين كوريا الجنوبية وإيران.