دبي: تسيير جسر جوي لنقل المواد الإغاثية العاجلة إلى ليبيا

أعلنت المدينة العالمية للخدمات الإنسانية بدبي تسيير جسر جوي لنقل المواد الإغاثية العاجلة إلى ليبيا.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة دبي إن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وجه بإرسال مساعدات إنسانية عاجلة انطلاقاً من المدينة، لمد يد العون للمتضررين في ليبيا من جراء الآثار المدمرة لإعصار دانيال.

وقال محمد الشيباني، رئيس مجلس إدارة المدينة: هذه العملية الإنسانية العاجلة هي الاستجابة الثالثة من قبل فريق عمل المدينة العالمية للخدمات الإنسانية هذا العام، وذلك في أعقاب الأزمات الطارئة وغير المتوقعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وسيّرت المدينة صباح اليوم، الثلاثاء، شحنة إغاثية إلى مدينة بنغازي الليبية لنقل نحو 100 طنّ من المساعدات تشمل مواد إيواء بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومواد غذائية ومعدات للاتصال والتكنولوجيا بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، وذلك عبر مستودع الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية وفريق الدعم والطوارئ السريع لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.