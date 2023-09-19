أدانت الرئاسة العراقية، اليوم الثلاثاء، بأشد العبارات، الاعتداءات المتكررة على مدن إقليم كردستان.

وقالت الرئاسة، في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية، إنه تم استدعاء الوزارات الأمنية العراقية المختصة للاستماع منها لتقرير مفصل، واستدعاء السفير التركي في بغداد لتسليمه رسالة احتجاج موجه إلى الرئاسة التركية بشأن قصف مطار عربت في السليمانية.

وذكر البيان أن الهجمات العسكرية الممنهجة على الأراضي العراقية وتحديداً في إقليم كردستان تتصاعد يوما بعد آخر، ودون مسوغ عسكري أو أمني، مشيرا إلى أنه طال العدوان المدنيين الأبرياء والمقار العسكرية والأمنية.

ولفتت الرئاسة العراقية إلى أنها أوضحت للجهات التركية المعنية في مرات سابقة، أن العراق على استعداد للجلوس مع الجهات الأمنية المعنية لسد الثغرات التي تعتقد تركيا أنها أماكن تسلل لمن يريد المساس بأمنها.

ونفى البرلمان العراقي، في وقت سابق اليوم، تفكير بغداد باللجوء إلى المجتمع الدولي من أجل رفع شكوى ضد الجهة التي قصفت مطار عربت في محافظة السليمانية في إقليم كردستان.