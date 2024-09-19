اتحاد الكرة: تغيير لائحة كأس مصر وارد ليس لمجاملة الأهلي

أكد إيهاب الكومي، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، مساء الأربعاء، أنه من الوارد تعديل لائحة مشاركة الأندية في بطولة كأس مصر للموسم الجديد 2024-2025.

بيراميدز كان قد توج بلقب كأس مصر عن الموسم الماضي 2023-2024، بعد تغلبه على فريق زد بنتيجة 1-0، في البطولة التي أقيت على مدار 10 أيام بدون الأهلي الذي انسحب من دور الـ16 بعد رفضه استكمال المسابقة خوفًا على لاعبيه، في المقابل ودع الزمالك الكأس بعد خسارته أمام طلائع الجيش بركلات الترجيح في دور الـ16.

وبحسب لائحة كأس مصر لا يحق للأهلي المشاركة في البطولة بالموسم الجديد بسبب انسحابه من مواجهة فاركو بدور الـ16 للموسم المنقضي.

صرح الكومي من خلال شاشة صدى البلد قائلا: " الأهلي أكد عدم مشاركته في كأس مصر بالموسم الجديد تطبيقا للوائح".

أضاف:" من الوارد تغيير لائحة كأس مصر من أجل مصلحة البطولة وليس مجاملة للأهلي وما يقال عن ذلك إثارة للبلبلة".

أتم:" هدفنا في اتحاد الكرة تنفيذ اللوائح وتطبيق العدل على جميع الأندية".