الاحتلال يزعم اعتقال خلية في رام الله كانت تستعد لإطلاق الصواريخ على المستوطنات

زعمت قوات الاحتلال الإسرائيلي أنها اعتقلت خلية في رام الله فجر اليوم الجمعة، بزعم أنها كانت تُصنّع صواريخ معدة لإطلاقها على المستوطنات في الضفة الغربية.

وبحسب القناة 12 الإسرائيلية، فإن هذه هي الخلية التي صنعت صاروخين ضُبطا مؤخرًا، ووصفهما الجيش، بشكل غير دقيق، بأنهما صاروخان وهميان.

وبحسب زعم القناة العبرية، عُثر خلال المداهمة على صواريخ إضافية.

وأضافت "هذه أول خلية متورطة في إنتاج وإطلاق الصواريخ في الضفة الغربية".

في سياق متصل، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقال عشرات الفلسطينيين في أنحاء مختلفة من محافظات الضفة الغربية، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إنه "استعدادًا للاعياد اليهودية، تنتشر القوات في المناطق والطرق السريعة ومنطقة التماس. وخلال الأسبوع الماضي، اعتقل الجيش أكثر من 75 مطلوبًا، في قباطية، و13 في بيت لحم، وتسعة عناصر من حماس وتجار أسلحة في طولكرم وسلفيت".