قاض أمريكي يرفض دعوى ترامب ضد صحيفة نيويورك تايمز

أفادت صحيفة "جارديان" البريطانية، اليوم الجمعة، بأن قاض أمريكي رفض دعوى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية وبعض من صحفييها، والتي طالب فيها بتعويض بلغت قيمته 15 مليار دولار.

وأظهر ملف الدعوى أن القاضي أعطى ترامب الإذن لتعديل الدعوى، حيث قال إن شكوى ترامب انتهكت قاعدة فيدرالية تتطلب "بيان واضح قصير" بشأن الطلب، وذلك في محاولة لإثبات أن المدعي يستحق التعويض.

وقالت المحكمة، اليوم الجمعة، إن مثل هذه الشكوى ليست منبراً عاماً "للإدلاء بالإهانات والتجريح"، ولا منصة محمية "للتفوه بالغضب ضد الخصم".

ورفع ترامب دعوى تشهير بقيمة 15 مليار دولار ضد صحيفة نيويورك تايمز، متهما إياها بأنها "الناطق الفعلي" للحزب الديمقراطي اليساري الراديكالي.

وخلال منشور عبر منصة "تروث سوشيال"، وصف الرئيس الصحيفة بأنها "واحدة من أسوأ الصحف وأكثرها انحطاطا في تاريخ بلادنا" واتهمها بأنها "الناطق الفعلي باسم الحزب الديمقراطي اليساري المتطرف" وبأنها دعمت كامالا هاريس خلال الحملة الرئاسية الأخيرة.

وأضاف: "ذا تايمز تتبع منذ عقود أسلوب الكذب بشأن رئيسكم المفضل (أنا) وأسرتي وأعمال وحركة أمريكا أولا واجعل أمريكا عظيمة مجددا (ماجا) وأمتنا بأكملها".

وقال إنه "تم السماح لنيويورك تايمز بالكذب بحرية بشأني وتشويهي والافتراء علي لفترة طويلة، وهذا يتوقف الآن"، مضيفا أنه يتم تقديم الدعوى في فلوريدا.