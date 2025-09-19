 جلسة خاصة بين فيريرا ولاعبي الزمالك لتحليل مباراة الإسماعيلي - بوابة الشروق
الجمعة 19 سبتمبر 2025 7:21 م القاهرة
جلسة خاصة بين فيريرا ولاعبي الزمالك لتحليل مباراة الإسماعيلي

أمير نبيل
نشر في: الجمعة 19 سبتمبر 2025 - 7:09 م | آخر تحديث: الجمعة 19 سبتمبر 2025 - 7:09 م

ألقى البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك محاضرة فنية بالفيديو على اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الجمعة، على ستاد الكلية الحربية، استعدادًا لمباراة الجونة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

ووجه المدير الفني التهنئة للاعبين بعد الفوز في مباراة الإسماعيلي الأخيرة، وطالبهم بمواصلة مسيرة الانتصارات في المباريات المقبلة وبذل أقصى جهد للحفاظ على صدارة الدوري.

وشرح المدير الفني بعض الأمور الفنية في مباراة الإسماعيلي الأخيرة للاعبين، و تحدث عن بعض الجوانب الخططية التي سيتم تنفيذها في التدريبات استعدادًا لمواجهة الجونة ، ومنح اللاعبين بعض التعليمات الخاصة.

وكان الزمالك فاز على الإسماعيلي بهدفين دون مقابل في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الخميس في الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمباراة الجونة المقرر لها يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الثامنة لمسابقة الدوري المصري.


