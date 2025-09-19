الناتو يعلن اعتراض طائرات روسية انتهكت المجال الجوي لإستونيا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قال متحدث باسم حلف شمال الأطلسي، الجمعة، إن "الناتو" تحرك على الفور واعترض طائرات روسية انتهكت المجال الجوي الإستوني، وذلك في حادثة متكررة بعدما اخترقت موسكو المجال الجوي لبولندا ورومانيا، الأسبوع الماضي.

وأضاف المتحدث في منشور عبر منصة "إكس": "هذا مثال آخر على السلوك الروسي المتهور وقدرة حلف شمال الأطلسي على الرد"، بحسب وكالة رويترز للانباء.

وذكرت وزارة الخارجية الإستونية أن 3 مقاتلات روسية انتهكت المجال الجوي الإستوني، الجمعة، مضيفة أنها استدعت القائم بالأعمال الروسي على خلفية الحادث، حسبما نقلت شبكة سي ان ان الأميركية.

وقالت الوزارة إن ثلاث مقاتلات روسية من طراز MiG-31 دخلت المجال الجوي الإستوني فوق خليج فنلندا دون إذن، وظلت داخله لمدة 12 دقيقة.

وصرّح وزير الخارجية الإستوني، مارغوس تساهكنا، قائلاً: "لقد انتهكت روسيا المجال الجوي الإستوني 4 مرات هذا العام، وهذا أمر غير مقبول بحد ذاته.. لكن توغل اليوم، الذي شمل دخول 3 مقاتلات مقاتلة إلى مجالنا الجوي، يُعد وقاحة غير مسبوقة".

وأضاف تساهكنا: "يجب أن يُقابل اختبار روسيا المتزايد للحدود وتصاعد عدوانيتها بزيادة سريعة في الضغط السياسي والاقتصادي".

وأدانت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، اختراق المقاتلات الروسية للمجال الأستوني، قائلة إنه "استفزاز خطير للغاية".

وأضافت كالاس، عبر منصة "إكس"، أنها على تواصل وثيق مع الحكومة الإستونية، مضيفة أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يختبر مدى صلابة الغرب.