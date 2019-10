أجويرو يعلق على عودة السيتي للانتصارات ويهنئ خيسوس

هنأ الأرجنتيني سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي، البرازيلي جابريل خيسوس زميله بالفريق، بعد وصوله للهدف الـ50 مع السيتي بجميع المسابقات، كما أشاد بعودة الفريق لسكة الانتصارات بعد الخسارة بالجولة الماضية أمام ولفرهامبتون (2-0).

وسجل خيسوس هدفه الـ50 في مرمى كريستال بالاس بالمباراة التي أٌقيمت مساء اليوم السبت، على ملعب الأخير وانتهت بفوز السيتي (2-0).

وكتب أجويرو عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر":"كان علينا إيجاد طريق للعودة للانتصارات، ومن خلال العمل الجماعي والثقة في طريقة لعبنا حققنا ذلك.. وأبارك لخيسوس على وصوله للهدف الـ50 مع مان سيتي".

وغاب أجويرو عن مواجهة كريستال بالاس بعدما فضل الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني للسيتي إراحته ومنح الفرصة لجابريال خيسوس.

ورفع السيتي رصيده إلى النقطة 19 في المركز الثاني، خلف ليفربول المتصدر بـ24 والذي سيخوض مباراة الجولة التاسعة غدا الأحد، أمام مانشستر يونايتد على ملعب أولد ترافورد.

We had to find a path back to victory - through teamwork and confidence in our game, we made it happen. And grats to @gabrieljesus33 for his 50th goal for @mancity! 🤟🏽 pic.twitter.com/3XpyIrUp9Y